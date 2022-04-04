الكرملين ينفي قتل المدنيين قرب كييف

نفت روسيا المزاعم الأوكرانية حول مقتل مدنيين قرب العاصمة كييف، وقال الكرملين إن التصريحات الأوكرانية حول مقتل مدنيين في بلدة بوتشا غير صحيحة، ودعا إلى التعامل مع هذه المزاعم بارتياب.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي إلى أن الحقائق والتسلسل الزمني للأحداث في يوتشا لا يدعمون الرواية الأوكرانية، ودعا القادة الدوليين إلى عدم التسرع في إطلاق الأحكام.

وأكد سعي الدبلوماسيين الروس إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الاستفزازات الأوكرانية في بوتشا.

ولم يكشف دميتري بيسكوف عما إذا كانت هذه الاستفزازات ستؤثر على محادثات السلام التي تجري بين البلدين.

يذكر أن السلطات الأوكرانية أعلنت في 2 أبريل فتحها تحقيقًا في جرائم حرب محتملة بعد عثورها على مئات الجثث لأشخاص تم تقييد بعضهم وإطلاق النار عليهم من مسافات قريبة في بلدات قريبة من العاصمة كييف، كانت روسيا قد انسحبت منها مؤخرًا.

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