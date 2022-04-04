ليبيا نيوز

السودان.. غرق 23 مزارعا جراء انقلاب قاربهم وغياب فرق الإنقاذ

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت تقارير إعلامية أن 23 شخصًا غرقوا بعد انقلاب قارب خشبي بولاية سنار وسط السودان، في ظل غياب تام لفرق الإنقاذ النهرية وهو ما تسبب بارتفاع أعداد الضحايا.

وأشار مصدر محلي إلى أن أغلب ضحايا القارب المنكوب هم من العمال الزراعيين الذين يعملون في جني الطماطم، مضيفا أن القارب كان يقل نحو 29 شخصًا غرق منهم 23، بينهم 17 من أسرة واحدة، فيما نجا ستة آخرون، ورجح أن يكون سبب الحادث “الحمولة الزائدة وسرعة الرياح”.

وتأتي هذه الفاجعة في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، تواجه فيها البلاد ارتفاعًا متزايدًا في مستويات الجوع والفقر، مع ارتفاع الأسعار وتقلص المحاصيل وشح الأمطار.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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