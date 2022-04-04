شركة "إيزي جيت" تلغي عشرات رحلات الطيران بسبب نقص الموظفين.

لندن 4 أبريل 2022 (وال) – ألغت شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية “إيزي جيت” خلال اليومين الماضيين أكثر من 200 رحلة طيران بسبب نقص الأطقم المتاحة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد ، مما أدى إلى إحداث فوضى في عدد من المطارات البريطانية.

ونقلت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية للأنباء عن شركة الطيران القول إنها حاولت تعويض النقص في أفراد أطقم التشغيل من خلال إعداد أطقم إضافية بديلة تحت الطلب، لكنها اضطرت إلى إلغاء عدد جديد من الرحلات أمس الأحد واليوم الاثنين.

وألغت الشركة 63 رحلة كانت مقررة اليوم الاثنين، أغلبها سبق إعلان إلغائها أمس.

وقال متحدث باسم “إيزي جيت” إنه نتيجة الارتفاع الحالي في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء أوروبا فإن كل الشركات مثل “إيزي جيت” تواجه معدلات أعلى من المعتاد بالنسبة لحصول الموظفين على اجازات مرضية.

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