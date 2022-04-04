الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات جديدة على روسيا

أكدّ الاتحاد الأوروبي أنه سيعقد اجتماعًا طارئًا؛ من أجل فرض عقوبات جديدة على روسيا في أعقاب العثور على جثث مئات المدنيين في منطقة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

جاء اجتماع الاتحاد الأوروبي استجابةً لطلب فرنسا وألمانيا بشكلٍ خاص، واللتين طالبتا بفرض عقوبات بشكلٍ سريع على روسيا.

وأدان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية بحق المدنيين في عدّة مدن أوكرانية كانت قد القوات الروسية قد احتلتها لفترة مؤقتة قبل أن تنسحب منها.

يذكر أن روسيا نفت المزاعم الأوكرانية حول الجثث الموجودة في منطقة بوتشا، ودعت إلى اجتماع طارئ؛ من أجل مناقشة ما وصفته بالاستفزازات الأوكرانية.

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