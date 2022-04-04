العراق يعلن القبض على إرهابيين في مدينة الموصل

قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيانٍ رسمي، إن القوات الأمنية ألقت القبض على إرهابيين في محافظة صلاح الدين، وتحديدًا في مدينة الموصل شمال العراق.

وأشارت الخلية إلى أن قوة من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية قام بالإيقاع بالإرهابيين، بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة.

وأوضحت أن الشخصين المقبوض عليهما مطلوبان للقضاء وفق أحكام الإرهاب بقضاء طورخورماتو في محافظة صلاح الدين.

يذكر أن الخلية الإعلامية أكدت تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة من أجل تقديمهما للمحاكمة.

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