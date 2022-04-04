ليبيا نيوز

برلين تدرس احتمال طرد الدبلوماسيين الروس

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية في تصريحات صحافية إن الحكومة الألمانية تدرس اتخاذ إجراءات بحق دبلوماسيين روس مشتبه بقيامهم بعمل استخباراتي.

وأضافت: الأمر الواضح على نحو تام بالطبع، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وأكدت عدم وجود وضع جديد للحديث عنه الآن.

وأشارت إلى أنه من غير المجدي الإدلاء بأي تعليق مفصل بشكل مسبق في حال التخطيط لمثل هذه الإجراءات.

وكانت صحيفة ألمانية قد تحدثت في وقتٍ سابق عن نية الحكومة طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس.

يذكر أن عددًا من الدول الأوروبية قامت، في وقت سابق، بطرد مسؤولين روس أمثال بلجيكا التي طردت 21 دبلوماسيًا بتهمة التجسس، والتشيك التي طردت واحدًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك