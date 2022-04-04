برلين تدرس احتمال طرد الدبلوماسيين الروس

قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية في تصريحات صحافية إن الحكومة الألمانية تدرس اتخاذ إجراءات بحق دبلوماسيين روس مشتبه بقيامهم بعمل استخباراتي.

وأضافت: الأمر الواضح على نحو تام بالطبع، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وأكدت عدم وجود وضع جديد للحديث عنه الآن.

وأشارت إلى أنه من غير المجدي الإدلاء بأي تعليق مفصل بشكل مسبق في حال التخطيط لمثل هذه الإجراءات.

وكانت صحيفة ألمانية قد تحدثت في وقتٍ سابق عن نية الحكومة طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس.

يذكر أن عددًا من الدول الأوروبية قامت، في وقت سابق، بطرد مسؤولين روس أمثال بلجيكا التي طردت 21 دبلوماسيًا بتهمة التجسس، والتشيك التي طردت واحدًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا