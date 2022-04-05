المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس

طرابلس 05 أبريل 2022 (وال) –أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها، عن عميق قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة في شارع الصريم بمدينة طرابلس، بين مجموعات تابعة لكتائب تتمتع بغطاء الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في العاصمة، وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.

وتدعو المنظمة حكومة الوحدة الوطنية بتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح، واستعادة الأمن بمنطقة الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وتؤكد المنظمة أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع بين أفراد تلك الميليشيات المسلحة التي يعاني جميعها من نقص في الانضباط.

وتناشد المنظمة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، من خلال العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، تنفيذا لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذان ينصان على ملاحقة كل منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.(وال طرابلس) ف م / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال