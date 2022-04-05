اللافي يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا

طرابلس 05 أبريل 2022 (وال) -استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا، جون نيكولا مارتي، ومنسقة قسم الحماية باللجنة لينا ملنر، بحضور رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع، حاتم الكاديمي.

وقدم نيكولا، إحاطة للنائب حول عمل اللجنة في عديد الملفات، لاسيما ملف المحتجزين، والمفقودين، والجثامين مجهولة الهوية، وإغاثة النازحين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية، والنتائج التي حققتها في هذا الجانب.

كما أشاد النائب بالجهود التي تبذلها اللجنة في هذا الملف الشائك، وأكد على أهمية العمل الذي تقوم به، وما حققته من نجاحات ستساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، وذلك بمعرفة مصير المحتجزين، وهوية المفقودين، والجثامين مجهولة الهوية، في كل مناطق ليبيا.

وأكد النائب خلال اللقاء، الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي أمس الإثنين، هن دعم المجلس لعمل اللجنة الإنساني، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.(وال طرابلس) ح س / س خ.

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