رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية يبحث مع مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الصعوبات والمشاكل التي تواجه الجهاز.

طرابلس 04 ابريل 2022م ( وال ) – التقى رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد” علي امحمد الديب ” صباح اليوم الاثنين مع مدير إدارة الاستخبارات العسكرية وآمر غرفة العمليات المشتركة المنطقة الغربية اللواء “أسامة الجويلي”.

وجرى خلال اللقاء – الذي عقد بمعسكر 4 أبريل بطرابلس – استعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الجهاز لتنفيذ المهام المؤكلة له بالإضافة إلى مناقشة عمل فرع الجنوب الغربي وكيفية حلحلة بعض المشاكل التي تواجه الفرع.

وتم التأكيد خلال اللقاء على مواصلة التعاون والتنسيق حول عدد من المواضيع التي تهم الجانبين وفقا لما نشره الجهاز عبر صفحته الرسمية .

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