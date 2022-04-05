ليبيا نيوز

جـهـاز الأمـن الـداخـلـي يضبط مـجـمـوعـة مـن تـجـار الـجـمـلـة و سـمـاسـرة الـفـاكـهـة و الـخـضـار جلها من الاجانب بـسـوق الأحـد و سـوق جـنـزور مـمـن تـسـبـبـوا بـالـمـضـاربـة بـالأسـعـار .

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 4 ابريل 2022 (وال) – جدد منتسبو   جـهـاز الأمـن الـداخـلـي التأكيد  على انهم ووفق  لـمـا خـولـه لهم  الـقـانـون  لـن يدخـروا  جـهـداً  لـخـدمـة الـمـواطـن لـتـحـقـيـق رغـد عـيـشـه ( غـداءً و دواءً ) بالتصدي  للـسـمـاسـرة  الذين ضاعت اخلاقهم وضعفت نفوسهم أمام المال وبات هدفهم جمعها  تـحـقـيـق الـمـكـاسـب الـسـريـعـة متجاهلين بذلك العواقب ومردودها السلبي علي المواطن .

 وأكد الجهاز في بيان على صفحته الرسمية انه ومـن هـذا الـمـنـطـلـق  سيواصل  حملته التي بدأها  للتصدي لشـبـح الغـلاء  وللـسـمـاسـرة   الذين  الذين لاهدف لهم الا الربح السريع وبأي طريقة .

وأعلن الجهاز ان أعـضـاء جـهـاز الأمـن الـداخـلـي  تمكنوا فـجـر الـيـوم و بـتـعـلـيـمـات مـن رئـاسـتـه مـن ضـبـط مـجـمـوعـة مـن تـجـار الـجـمـلـة و سـمـاسـرة الـفـاكـهـة و الـخـضـار جلها من الاجانب بـسـوق الأحـد و سـوق جـنـزور مـمـن تـسـبـبـوا بـالـمـضـاربـة بـالأسـعـار و أرتـفـاعـهـا بـشـكـل تـجـاوز كـل الـحـدود و فـاق مـؤشـرات الـبـيـع .

 وشدد البيان على ان   يـد الـقـانـون ستطال  كـل مـن تـسـبـب وساهم فـي ذلـك و مـعـرفـة الـمـصـدر الـرئـيـسـي .

وال..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك