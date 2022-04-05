جـهـاز الأمـن الـداخـلـي يضبط مـجـمـوعـة مـن تـجـار الـجـمـلـة و سـمـاسـرة الـفـاكـهـة و الـخـضـار جلها من الاجانب بـسـوق الأحـد و سـوق جـنـزور مـمـن تـسـبـبـوا بـالـمـضـاربـة بـالأسـعـار .

طرابلس 4 ابريل 2022 (وال) – جدد منتسبو جـهـاز الأمـن الـداخـلـي التأكيد على انهم ووفق لـمـا خـولـه لهم الـقـانـون لـن يدخـروا جـهـداً لـخـدمـة الـمـواطـن لـتـحـقـيـق رغـد عـيـشـه ( غـداءً و دواءً ) بالتصدي للـسـمـاسـرة الذين ضاعت اخلاقهم وضعفت نفوسهم أمام المال وبات هدفهم جمعها تـحـقـيـق الـمـكـاسـب الـسـريـعـة متجاهلين بذلك العواقب ومردودها السلبي علي المواطن .

وأكد الجهاز في بيان على صفحته الرسمية انه ومـن هـذا الـمـنـطـلـق سيواصل حملته التي بدأها للتصدي لشـبـح الغـلاء وللـسـمـاسـرة الذين الذين لاهدف لهم الا الربح السريع وبأي طريقة .

وأعلن الجهاز ان أعـضـاء جـهـاز الأمـن الـداخـلـي تمكنوا فـجـر الـيـوم و بـتـعـلـيـمـات مـن رئـاسـتـه مـن ضـبـط مـجـمـوعـة مـن تـجـار الـجـمـلـة و سـمـاسـرة الـفـاكـهـة و الـخـضـار جلها من الاجانب بـسـوق الأحـد و سـوق جـنـزور مـمـن تـسـبـبـوا بـالـمـضـاربـة بـالأسـعـار و أرتـفـاعـهـا بـشـكـل تـجـاوز كـل الـحـدود و فـاق مـؤشـرات الـبـيـع .

وشدد البيان على ان يـد الـقـانـون ستطال كـل مـن تـسـبـب وساهم فـي ذلـك و مـعـرفـة الـمـصـدر الـرئـيـسـي .

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