النيابة العامة تحقق في توريد 300 طن من السكر غير صالحة للاستهلاك

مصراته 4 أبريل 2022 (وال) – فتحت النيابة العامة، اليوم الاثنين، تحقيقا في توريد 300 طن من مادة السكر غير صالحة للاستهلاك البشري تم توريدها عن طريق ميناء مصراته في فبراير الماضي.

وقال مكتب النائب العام إن بنيابة مكافحة جرائم الفساد بدائرة محكمة غرب مصراتة الابتدائية باشرت التحقيق في ظروف وملابسات إتمام إجراءات توريد الشحنة التي لا تتوافر فيها متطلبات واشتراطات بالجودة وصلاحية الاستهلاك البشري .

وأوضح المكتب، أن التحقيقات أثبتت ارتكاب جريمة تقديم مستندات مزورة ؛ وتعمد إخفاء قرار رفض الشحنة الصادر من السلطات التونسية نتيجة غياب الجودة التي تسمح باستهلاك المادة .

وأمرت النيابة العامة بحبس قائد السفينة ومساعده احتياطيا على ذمة التحقيق ؛ والتحفظ على السفينة والشحنة ؛ وطلبت من جهات إنفاذ القانون ضبط وإحضار الشخص القائم على عملية الاستيراد .

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