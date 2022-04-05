زيلينسكي يلقي كلمة أمام مجلس الأمن بشأن “الإبادة الجماعية” الروسية

سيلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء ، حيث من المتوقع أن يطالب بفرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو بسبب جرائم القتل في بلدة بوتشا التي وصفها بأنها “جرائم حرب” و “إبادة جماعية”.

يأتي هذا الخطاب، وهو أول خطاب يوجهه زيلينسكي إلى المجلس منذ الغزو الروسي ، بعد أن قام برحلة إلى بوتشا، حيث تم العثور على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية.

وأثارت الصور المروعة لجثث ملقاة في الشوارع ، وبعضها مقيدة الأيدي خلف ظهورها، إدانة دولية لروسيا.

ونفت موسكو مسؤوليتها وأشارت إلى أن الصور كاذبة أو أن القتلى وقعوا بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة. لكن صور الأقمار الصناعية التي تم نشرها حديثًا والتقطتها شركة Maxar Technologies في منتصف مارس، قبل الانسحاب الروسي؛ أظهرت ما يبدو أنه جثث في بعض الأماكن نفسها التي عثرت عليها القوات الأوكرانية في وقت لاحق وشاهدها الصحافيون.

وأمضى زيلينسكي، الاثنين، نصف ساعة مرتديًا الدروع الواقية وكان يشعر بالأسى بشكل واضح، في بوتشا، حيث ألقى باللوم على القوات الروسية في القتل، وقال: “هذه جرائم حرب وسيعترف العالم بها على أنها إبادة جماعية”.

في وقت لاحق في خطابه المسائي، قال: “يجب أن تكون ردود فعل العقوبات على المذبحة الروسية للمدنيين قوية في النهاية، لكن هل اضطر المئات من شعبنا للموت في معاناة لبعض القادة الأوروبيين ليفهموا أخيرًا أن الدولة الروسية تستحق أشد الضغوط؟”.

كما دعا الحلفاء الغربيين إلى الحصول على أسلحة إضافية ، قائلاً إن المزيد من المعدات كان يمكن أن تنقذ الآلاف.

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