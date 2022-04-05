وزير الاقتصاد والتجارة يكرم الشركات المساهمة في مبادرة احتواء غلاء الأسعار

طرابلس 05 أبريل 2022 (وال) – كرم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مساء الاثنين، شركات تصنيع وتوريد المواد الغذائية والأسواق التجارية المساهمة في مبادرة احتواء غلاء الأسعار التي أطلقتها غرفة التجارة والصناعة طرابلس برعاية الوزارة قبيل شهر رمضان.

وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، حضرها وزير الإسكان والتعمير ” أبوبكر الغاوي ” ورئيس غرفة التجارة والصناعة ” فرج دربيل ” ووكيل وزارة الشباب ” رندة غريب ” وعدد من رجال الأعمال أصحاب الشركات الموردة والمصنعة للسلع الغذائية وأصحاب الأسواق التجارية المساهمين في المبادرة.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية (وال) ، إن الهدف من المبادرة هو احتواء التداعيات المتتالية الناجمة عن جائحة كورونا والأحداث الدولية المتسارعة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وخاصة الغذائية منها.

وأوضح “دربيل ” أن المبادرة هي مبادة تضامنية تضامنية بين وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة والشركات الموردة والمصنعة للسلع الغذائية وبعض الأسواق التجارية بهدف احتواء الخلل الطارئ في منظومة أسعار السلع الغذائية.

وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، إلى أن ثمان شركات لتوريد وتصنيع المواد الغذائية قامت ضمن هذه المبادرة ببيع وارداتها ومنتجاتها بسعر التكلفة، كما قامت ( 4 ) أسواق تجارية بتسويق تلك المنتجات بسعر التكلفة أيضا حتى تصل للمواطنين بسعر مناسب.

يذكر أن الشركات الموردة والمصنعة وأصحاب الأسواق التجارية المساهمين في المبادرة ؛ هي شركات ( الجيد للصناعات الغذائية – مصنع الدافنية الغذائي – شركتي أمان الغد ودار الغذاء لاستيراد المواد الغذائية، ومجموعتي شركات المروة والسهل الأخضر القابضة، ومصنع وادي الربيع للدقيق ومشتقاته، وشركة العزيزية للمطاحن، وأسواق جهاد مول، والعرب والعروبة ووماش تقديرا لمساهمتهم وجهودهم في إنجاح مبادرة احتواء الأسعار.

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