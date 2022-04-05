البنتاغون يؤكد مسؤولية القوات الروسية عن فظائع بوتشا

أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون جون كيربي إلى أنه من الواضح أن القوات الروسية مسؤولة عن الفظائع في بوتشا، لكنه أقر بعدم التأكد تماما بعد من طبيعة الوحدات التي كانت تعمل في المنطقة، وفيما إذا كانت من المتعاقدين أو من المقاتلين الشيشان.

وذكر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في مؤتمر صحافي، أنه لم يرَ دليلاً حتى الآن على أن الفظائع الروسية ارتقت إلى مستوى الإبادة الجماعية، منوهًا بضرورة إجراء مشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية لإقرار ذلك.

وأضاف أن عضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن تعني أن موسكو ستعرقل أي مساءلة عن جرائم الحرب هناك، موضحًا أن واشنطن تسعى لجمع المعلومات عن الوقائع من مصادر مختلفة.

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