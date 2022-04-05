حمى طرد الدبلوماسيين الروس تتواصل في أوروبا

في سياق نهج أوروبي، بات متبعًا منذ بداية الحرب على أوكرانيا؛ قررت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، على خلفية اتهامهم بالقيام بنشاطات تتعارض مع المصالح الوطنية لتلك الدول.

وفيما أشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها ستطرد 35 دبلوماسيا؛ أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها قررت طرد نحو 40 من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا، ولتورطهم بأنشطة لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية، وذكرت أن أمامهم خمسة أيام لمغادرة ألمانيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء إن إيطاليا طردت 30 دبلوماسيًا روسيًا بسبب مخاوف أمنية، وكذلك أعلن وزير الخارجية الدنمركي جيبي كوفود أن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسيًا روسيًا بعد تقارير عن العثور على مقابر جماعية لمدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

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