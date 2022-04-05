رئيس الوزراء الكويتي يتقدم باستقالة حكومته لولي العهد

قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، الثلاثاء، استقالة الحكومة، قبيل تصويت في مجلس الأمة مقرر الأربعاء، على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة.

وكان رئيس الوزراء قد خضع الثلاثاء الماضي لاستجواب قدمه ثلاثة نواب من المعارضة يتعلق باتهامات له، أهمها أن ممارساته “غير دستورية”، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس الحكومة قابل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الثلاثاء، وسلّمه الاستقالة.

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