الرئيس الأوكراني سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي.

كييف05 أبريل 2022 م ( وال ) – أعلنت الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيلقي الثلاثاء أمام المجلس كلمة عبر الفيديو خلال اجتماع سيخصص لأوكرانيا.

وقالت البعثة البريطانية في تغريدة على تويتر إن “الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء بعد زيارته لبوتشا”.

وأضافت البعثة أن “رئاسة المملكة المتحدة لمجلس الأمن ستضمن سماع الحقيقة بشأن جرائم الحرب الروسية، وسنفضح حرب بوتين على حقيقتها”.

وتتولى بريطانيا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن للشهر الحالي.

نشر الجيش الأوكراني، السبت، صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع بوتشا بضواحي العاصمة كييف، بعد انسحاب القوات الروسية منها.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور عشرات الجثث والدمار في شوارع بوش.

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