بدء محاكمة قائد الجنجويد علي قشيب في لاهاي

تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الثلاثاء، أول جلسة لمحاكمة القائد السابق لمليشيا الجنجويد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي قشيب”، عن الأعمال الوحشية التي ارتكبت في إقليم دارفور السوداني قبل نحو 20 عامًا، وأودت بحياة مئات الآلاف.

ووجهت المحكمة إلى علي قشيب في وقت سابق 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل الاضطهاد والقتل والاغتصاب والتعذيب، باعتباره من القادة الكبار لآلاف من مقاتلي ميليشيا الجنجويد المتحالفة مع الحكومة خلال ذروة الحرب في دارفور.

وينفي عبد الرحمن الاتهامات الموجهة له، فيما اعتبر عدد من ذوي الضحايا أن جلسة اليوم إحقاقٌ للعدالة وكسر دائرة الإفلات من العقاب.

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