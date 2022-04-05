غرب أفريقيا يواجه أزمة غذاء غير مسبوقة و 27 مليونا يواجهون الجوع.

دكار 05 أبريل 2022 ( وال ) – تواجه دول غرب أفريقيا أسوأ أزمة غذاء على الإطلاق مدفوعة بالصراع والجفاف وتغير المناخ ما جعل الزراعة أكثر صعوبة إضافة إلى تأثير الجائحة والحرب على أسعار المواد الغذائية .

وقالت 11 منظمة إغاثة دولية في بيان مشترك “إن هناك نحو 27 مليونًا يعانون الجوع في المنطقة، وقد يرتفع هذا العدد إلى 38 مليونًا بحلول يونيو بزيادة 40 % عن العام الماضي وهو ارتفاع تاريخي”.

وترك الملايين أراضيهم في مساحات شاسعة من غرب أفريقيا، منها أجزاء من بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا، إلى جانب تشاد، أشد الدول تضررًا من الجوع.

وقالت السلاَمة داوالاك سيدي المديرة الإقليمية لمنظمة أوكسفام لمنطقة غرب ووسط افريقيا “ما استجد ويزداد سوءا هو بالأساس زيادة النازحين والأراضي المهجورة بسبب الصراع ، ونشهد أيضا بوادر اخرى جديدة (للأزمة)”.

واوضحت ” العديد من المانحين بالفعل قالوا إنهم قد يقطعون التمويل عن أفريقيا لدفع تكاليف اللاجئين في أوروبا”.

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