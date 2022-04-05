ليبيا نيوز

وزير الاقتصاد والتجارة يصدر القرار رقم 407 بشأن ضبط توزيع الوقود و تقرير حكم بشأنها .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 5 ابريل 2022   ( وال )  – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة  محمد الحويج القرار رقم 407 لسنة 2022 م بشأن ضبط توزيع الوقود و تقرير حكم بشأنها .

والزم القرار في مادته الأولى شركات نقل الوقود الخاصة و العامة بتزود المركبات الخاصة بنقل الوقود بجهاز   جي بي اس و  بعداد يبين كمية الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة   .

 وشدد القرار بمادته الثانية شركة البريقة لتسويق النفط عدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفظية الا بعد التأكد من الشروط المذكورة في المادة الاولى  و أن تكون السيارات مقفلة بالكرشم الخاص بنقل الوقود.

 كما الزم القرار اصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الالكترونية.

 وطالب القرار في مادته الثالثة  مراقبي الاقتصاد و التجارة بالبلديات التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود و مخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقفلة الي حين معالجة اوضاعها قانوناً و إحالة تقرير مفصل الي إدارة التجارة الداخلية .

وأشار القرار بالمادة الرابعة تتولى الجهات الضبطية و الرقابية المختصة متابعة تنفيذ ألية تطبيق القرار و إحالة مخالفيه للجهات ذات الإختصاص .

 ( وال )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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