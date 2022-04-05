مركز التطوير المعلوماتي بجامعة سبها ينظم ورشة عمل بعنوان ( تطبيق نظام معلومات الطالب الإصدار الثالث لكلية الطب البشري ) .

سبها 5 ابريل 2022 (وال)- نظم مركز التطوير المعلوماتي بجامعة سبها ورشة عمل بعنوان : ( تطبيق نظام معلومات الطالب : الإصدار الثالث لكلية الطب البشري) .

وقدم عميد الكلية في الورشة شرحا وافيا لنظام العمل الداخلي للكلية، ولنظام الدراسة فيها وطريقة تضمين النظامين معا في النظام الإلكتروني.

وشرح مدير مركز التطوير المعلوماتي بالجامعة طريقة عمل نظام معلومات الطالب لكل البوابات الإلكترونية، وكيفية تفعيل هذه البوابات،والتعامل معها.

يشار إلى أن الورشة شهدت اتفاق الطرفين على ضرورة التواصل فيما بينهما يوميا عبر القنوات المعتمدة، مع إمكان إقامة ورش عمل أخرى .

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