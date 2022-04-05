ليبيا نيوز

مركز التطوير المعلوماتي بجامعة سبها ينظم ورشة عمل بعنوان ( تطبيق نظام معلومات الطالب الإصدار الثالث لكلية الطب البشري ) .

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 5 ابريل 2022 (وال)- نظم مركز التطوير المعلوماتي بجامعة سبها ورشة عمل بعنوان : ( تطبيق نظام معلومات الطالب : الإصدار الثالث لكلية الطب البشري)      .

وقدم عميد الكلية في  الورشة شرحا وافيا لنظام العمل الداخلي للكلية، ولنظام الدراسة فيها   وطريقة تضمين النظامين معا في النظام الإلكتروني.

 وشرح مدير مركز التطوير المعلوماتي بالجامعة طريقة عمل نظام معلومات الطالب لكل البوابات الإلكترونية، وكيفية تفعيل هذه البوابات،والتعامل معها.

يشار إلى أن  الورشة شهدت  اتفاق الطرفين على ضرورة التواصل فيما بينهما يوميا عبر القنوات المعتمدة، مع إمكان إقامة ورش عمل أخرى .

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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