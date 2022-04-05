الكويت 05 أبريل 2022 (وال) -تسلم ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها، اليوم الثلاثاء، قبيل التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء في البرلمان، وسط خلاف سياسي طويل أعاق الإصلاح المالي في الشركة […]

ظهرت المقالة الحكومة الكويتية تسلم استقالتها إلى ولي العهد أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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