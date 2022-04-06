الخارجية التونسية تصف تصريحات أردوغان بالتدخل غير المقبول

وصفت وزارة الخارجية في تونس، الثلاثاء، تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تونس بالتدخل غير المقبول في الشأن الداخلي الذي يتعارض “مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين”، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن الخارجية.

وجاء الاعتراض التونسي بعد أن انتقد أردوغان قرار حل البرلمان الذي أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي ووصف الرئيس التركي ذلك بأنه تشويه للديمقراطية وضربة لإرادة الشعب التونسي، بحسب تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قد أعلن، الأربعاء، حلّ مجلس نواب الشعب، استناداً للفصل 72 من الدستور، الذي ينص على الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، واعتبر “اسعيد” أن القرارات التي اتخذتها الجلسة العامة للبرلمان “محاولة انقلابية فاشلة”، حيث جاء هذا الإعلان بعد عقد البرلمان جلسة عامة افتراضية، أقر فيها قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في شهر يوليو الماضي.

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