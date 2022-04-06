ليبيا نيوز

لأول مرة في أميركا.. بايدن يرشح امرأة لقيادة جهاز عسكري

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رشح الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، الأميرال ليندا فاغان لقيادة فرع من القوات المسلحة الأميركية هو “خفر السواحل”، لتكون أول امرأة تتقلد في أميركا هذا المنصب وتقود هذا الفرع من الجيش.

ووصف بايدن، عبر تغريدة له على تويتر، الأميرال ليندا فاغان بأنها تتمتع بقيادة ونزاهة “لا يُعلى عليهما”.

تجدر الإشارة إلى أن “فاغان” تضطلع قبل هذا الترشيح بمنصب نائب قائد خفر السواحل، فيما يشترط التشريع الأميركي وجوب موافقة مجلس الشيوخ على تعيينها في المنصب الجديد، لتحل بدلاً من الأميرال كارل شولتز، الذي يتقلد منصب قائد خفر السواحل منذ أربع سنوات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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