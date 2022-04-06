لأول مرة في أميركا.. بايدن يرشح امرأة لقيادة جهاز عسكري

رشح الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، الأميرال ليندا فاغان لقيادة فرع من القوات المسلحة الأميركية هو “خفر السواحل”، لتكون أول امرأة تتقلد في أميركا هذا المنصب وتقود هذا الفرع من الجيش.

ووصف بايدن، عبر تغريدة له على تويتر، الأميرال ليندا فاغان بأنها تتمتع بقيادة ونزاهة “لا يُعلى عليهما”.

تجدر الإشارة إلى أن “فاغان” تضطلع قبل هذا الترشيح بمنصب نائب قائد خفر السواحل، فيما يشترط التشريع الأميركي وجوب موافقة مجلس الشيوخ على تعيينها في المنصب الجديد، لتحل بدلاً من الأميرال كارل شولتز، الذي يتقلد منصب قائد خفر السواحل منذ أربع سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا