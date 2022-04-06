عددا من مدراء الامن بالمنطقة الغربية يبحثون العراقيل التي تواجه عمل مأموري الضبط القضائي في تنفيذ القانون.

طرابلس 05 ابريل 2022م ( وال ) – عقد بديوان مديرية أمن جادو اجتماع تقابلي ضم مدراء أمن ” جادو- نالوت – يفرن – الزنتان – مزدة – غريان – غدامس- باطن الجبل المكلف” لمناقشة العراقيل التي تقف عائقا أمام عمل رجال مأموري الضبط القضائي في تنفيذ القانون.

وبحث الاجتماع – الذي حضره عدد من الشخصيات القانونية المتمثلة في المحامي العام لدى مكتب النائب العام واعضاء بالمكتب، وأعضاء النيابات العامة بالمنطقة الغربية – سبل التعاون لوضع خطة مشتركة لحلحلة الصعوبات التي تقف عائقا أمام رجال مأموري الضبط القضائي في تنفيذ القانون من حيت ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون والفصل في القضايا المتعلقة بدأت الشأن.

وأكد مدراء الأمن على استعدادهم من خلال مكوناتهم لتنفيذ وانفاذ القانون وما يصدر من الجهات المختصة وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية .

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