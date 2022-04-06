تحالف شركات مصرية يستعد للمشاركة في أعادة اعمار ليبيا .

طرابلس 05 ابريل 2022م (وال) – أكد وزير القوى العاملة المصرية ” محمد سعفان ” حرص حكومة بلاده لتسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده ” سعفان ” مع ممثلي تحالف شركات ” أوراسكوم للإنشاءات ” و”حسن علام للإنشاءات” و ” رواد الهندسة الحديثة “، في إطار سعى وزارته لتسهيل عودة الشركات والعمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا.

وقال الوزير أن وزارته حريصة كل الحرص على مصالح الشركات المصرية العاملة داخل الدولة الليبية، ككيانات مصرية، داعمة لهم، كما تسعى إلى تسهيل أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجانب الليبي، لدراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل في كافة المشروعات المبرمة بين تحالف الشركات والجانب الليبي وفقاً للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية الشقيقة.

ووجه الوزير، مركز معلومات الوزارة بسرعة البدء في عمل منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة في العمل داخل دولة ليبيا، يمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل في المشروعات المشتركة بملف خاص، ويكون لكل شركة ( User ) و(password ) خاص بها على هذه المنظومة تستطيع الشركة من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة.

وبحث الوزير من ممثلي الشركات المشكلات والمعوقات التي يواجهونها خلال الفترة الأخيرة، وذلك للعمل على حلها بالتنسيق مع الجانب الليبي، وكذلك إجراءات الاستقدام للعمالة، وأوضاعهم من حيث التأمين الاجتماعي والصحي وفقاً لما يقره القانون الليبي والمصري، مع الأخذ في الاعتبار الاستثناءات الخاصة بالأوضاع التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة.

ووجه الوزير، بإشراك بعض شركات الخدمات للمشاركة في تلك المشروعات بجانب شركات التحالف، وتزويد الجانب الليبي بالعمالة الفنية المدربة القادرة على إحداث الفارق من خلال جهودها وأعمالها لخدمة المجتمع الليبي.

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