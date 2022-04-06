وزير النفط والغاز يدعو من أسماهم بالمتدخلين في الشأن الليبي الى رفع أيديهم عن ليبيا. 

لندن 5 ابريل 2022 م (وال) – دعا وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية ” محمد عون” من اسماهم بالدول المتدخلة في شئون ليبيا الى التوقف عن ذلك والعمل على (إزاحة عملاءهم من العناصر الليبية عن مواقع صنع القرار، وعندها لن يكون هناك صراع بين فرقاء الوطن، ولن يحصل طرفاه على عوائد النفط المملوكة بالأساس لليبيين) حسب قوله .

وقال “عون ” في مقابلة نشرتها اليوم الثلاثاء صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية التي تصدر في العاصمة البريطانية : (إذا كان هدف هذا المقترح الأميركي أو الأوروبي، أو الأممي، عدم إطالة الصراع، أو منع تطوره بكف يد الأطراف المتصارعة عن عوائد النفط، فهذا الهدف يمكن تحقيقه بأن توقف الدول تدخلها في شوؤننا) .

واعتبر وزير النفط الليبي المقترحات المتداولة بشأن البحث عن آلية لإدارة عائدات النفط الليبي لحين الفصل في الخلافات، التي تشهدها الساحة الليبية تدخلا غير مقبول، ويمس بكرامة وسيادة ليبيا، و إن ( المقترحات الخارجية تلقى للأسف بعض الآذان الصاغية في الداخل؛ وهذا انتقاص من سيادة بلادنا) على حد تعبيره .

وأكد عون أن (ليبيا تنتج حالياً مليوناً و200 ألف برميل يومياً من النفط، وتستهلك داخلياً ما يقرب من 150 ألف برميل يومياً، وهناك ما يقرب من 270 ألف حصة للشركاء، وتصدر نحو 800 مليون برميل) .

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