ليبيا نيوز

وزير الصحة البريطاني يدعو إلى إيقاف القتل الجماعي في أوكرانيا

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا وزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد العالم إلى التحرك من أجل وقف أعمال القتل الجماعية في أوكرانيا.

وقال إن هذا القتل الجماعي غير مسبوق، ولم تشهد أوروبا مثله منذ العام 1995.

وأشار إلى أن العالم يملك القوة الكافية لإيقاف الحرب في أوكرانيا، ومنع حدوث أعمال القتل الجماعية، وأكد عدم رغبته في إحياء ذكرى إبادة جماعية أخرى في أوروبا بعد سنوات من الآن.

وتأتي تصريحات ساجيد جافيد تنديدًا بالجرائم التي ارتكبتها روسيا بعد العثور على مقابر جماعية عدة في أوكرانيا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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