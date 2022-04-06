وزير الصحة البريطاني يدعو إلى إيقاف القتل الجماعي في أوكرانيا

دعا وزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد العالم إلى التحرك من أجل وقف أعمال القتل الجماعية في أوكرانيا.

وقال إن هذا القتل الجماعي غير مسبوق، ولم تشهد أوروبا مثله منذ العام 1995.

وأشار إلى أن العالم يملك القوة الكافية لإيقاف الحرب في أوكرانيا، ومنع حدوث أعمال القتل الجماعية، وأكد عدم رغبته في إحياء ذكرى إبادة جماعية أخرى في أوروبا بعد سنوات من الآن.

وتأتي تصريحات ساجيد جافيد تنديدًا بالجرائم التي ارتكبتها روسيا بعد العثور على مقابر جماعية عدة في أوكرانيا.

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