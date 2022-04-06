الأنجولي فلافيو: الديربي الليبي أقوى مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية.

بنغازي 06 ابريل 2022م ( وال) – أكد الأنجولي “أمادو فلافيو” نجم الأهلي المصري الأسبق، أن الديربي الليبي الذي يجمع بين أهلي طرابلس والاتحاد سيكون أقوى مواجهات ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار “فلافيو ” على هامش مشاركته في مراسم سحب القرعة أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إلى أن المواجهات الأربع قوية وخارج التوقعات.

وأوضح أن لقاء الديربي الليبي سيكون الأصعب نظرًا لأجواء مباريات الديربي في ليبيا، مؤكدًا أن اللقاءات الباقية ستتسم بالإثارة لتحديد أطراف نصف النهائي ثم اللقاء النهائي

(وال)