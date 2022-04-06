رئيس سريلانكا يرفض الاستقالة رغم الاحتجاجات

أكد وزير الطرق السريعة في سريلانكا جونستون فيرناندو، رفض الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا الاستقالة من منصبه، رغم الاحتجاجات الكبيرة التي تشهدها البلاد.

وردّ الوزير على المعارضة بالقول إن الرئيس الحالي حصل على أصوات 6,9 ملايين مواطن في الانتخابات الأخيرة.

وأشار إلى أن حكومته تؤيد رفض الرئيس الاستقالة تحت أي ظرف من الظروف، وأضاف: الحكومة ستواجه الاحتجاجات وتعمل على حل الأزمات الموجودة في البلاد.

يذكر أن سريلانكا شهدت، خلال الأيام الماضية، احتجاجات واسعة ضد الرئيس جوتابايا راجاباكسا بسبب طريقة معالجته للأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

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