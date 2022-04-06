عمال اليونان يحتجون على ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور

بدأ العمال في اليونان إضرابًا على مستوى البلاد يستمر ليوم واحد؛ احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وتقليل الأجور.

وكانت أكبر نقابتين للعمل في البلاد واللتين تمثلان 2,5 مليون من العاملين في القطاعين العام والخاص، قد دعتا العمال إلى الإضراب العام الذي سيقام في 6 أبريل الجاري، والذي ستبلغ ذروته عند تنظيم احتجاج في وسط أثينا.

ووصف الأزمة التي يمرون بها بالأزمة المتصاعدة بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور.

وكانت العقوبات المفروضة على روسيا قد ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى إلحاق ضرر كبير على العمل، حيث ارتفع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في اليونان إلى 7,2% في فبراير الماضي، وهو أعلى معدل يصله منذ حوالي 25 عامًا.

وحاولت الحكومة التخفيف من آثار هذا الأمر من خلال إنفاق 3,7 ملايين يورو منذ سبتمبر الماضي لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة والوقود عن كاهل المزارعين.

يذكر أن اليونان رفعت في يناير الماضي الحد الأدنى للأجور إلى 663 يورو، وتعهدت بزيادة أخرى في مايو القادم.

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