الولايات المتحدة الأمريكية تبيع أسلحة لتايوان بقيمة 95 مليون دولار.

واشنطن 6 أبريل 2022 (وال) – أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على بيع أسلحة وخدمات بقيمة 95 مليون دولار إلى تايوان للمساعدة في الحفاظ على نظام الدفاع الصاروخي في الجزيرة.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن عملية البيع تتضمن معدات وتدريبا وعناصر أخرى لدعم نظام الدفاع الجوي الصاروخي “باتريوت”.

وأشارت إلى أن تلك المعدات ستساعد في تحسين أمن تايوان وتساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم في المنطقة.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن الاتفاق من المتوقع أن يكون ساريا المفعول في غضون شهر.

يشار إلى أن هذه ثالث حزمة أسلحة من الولايات المتحدة إلى تايوان منذ تولي الرئيس “جو بايدن” منصبه في يناير 2021.

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