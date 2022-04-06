أميركا تستعد لتقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاعِ الأميركي لويد أوستن عن تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا تتضمن طائرات مسيرة مزودة برؤوس حربية مضادة للدروع.

وأشار أوستن، خلال جلسة استماعٍ للجنة القوات المسلحة بمجلسِ النواب، إلى أن أوكرانيا ستحصل على الطائرات المسيرة من طراز سويتش بليد، القادرة على التحرك بأسرع ما يمكن، ويمكنها التحليق فوق الهدف إلى أكثر من أربعين دقيقة.

يذكر أن مسؤولاً في الإدارة الأمريكية أكد في وقتٍ سابق تزويد أوكرانيا بمعدات للحماية والوقاية في حال استخدمت روسيا أسلحة كيماوية وبيولوجية.

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