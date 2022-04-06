صواريخ روسية تغرق سفينة في ميناء ماريوبول

أعلنت الإدارة البحرية في الدومينيكا غرق السفينة آزبورج المسجلة لديها في ميناء ماريوبول المحاصر في جنوب أوكرانيا، بعد استهدافها بضربات صاروخية روسية أثناء رسوها دون حمولة على رصيف الميناء.

وأشارت الإدارة إلى أن السفينة أصيبت في البداية بصاروخين في 3 أبريل الجاري، قبل أن تتعرض لإطلاق نار كثيف من قبل القوات الروسية في اليوم التالي.

وقالت الإدارة إن طاقم السفينة الذي تم إجلاؤه إلى سفن قريبة.

من جهةٍ أخرى، قال طاقم السفينة إن القصف تسبب باندلاع حريق في غرفة المحرك.

يذكر أن السفينة وصلت إلى ماريوبول في 23 فبراير، ولم تتمكن من مغادرة المياه الأوكرانية بسبب إغلاق الميناء.

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