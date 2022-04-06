ليبيا نيوز

صواريخ روسية تغرق سفينة في ميناء ماريوبول

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الإدارة البحرية في الدومينيكا غرق السفينة آزبورج المسجلة لديها في ميناء ماريوبول المحاصر في جنوب أوكرانيا، بعد استهدافها بضربات صاروخية روسية أثناء رسوها دون حمولة على رصيف الميناء.

وأشارت الإدارة إلى أن السفينة أصيبت في البداية بصاروخين في 3 أبريل الجاري، قبل أن تتعرض لإطلاق نار كثيف من قبل القوات الروسية في اليوم التالي.

وقالت الإدارة إن طاقم السفينة الذي تم إجلاؤه إلى سفن قريبة.

من جهةٍ أخرى، قال طاقم السفينة إن القصف تسبب باندلاع حريق في غرفة المحرك.

يذكر أن السفينة وصلت إلى ماريوبول في 23 فبراير، ولم تتمكن من مغادرة المياه الأوكرانية بسبب إغلاق الميناء.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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