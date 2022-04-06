ليبيا نيوز

لافروف يتهم الغرب بإثارة هستيريا بشأن ارتكاب جرائم حرب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يسعى لإفساد عملية التفاوض مع أوكرانيا من خلال توجيه الاتهامات لبلاده بارتكاب انتهاكات في بوتشا بعد التقدم الذي أحرزته في تركيا الأسبوع الماضي.

واتهم لافروف الغرب بإثارة هستيريا بشأن مزاعم عن ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب، دون تقديم أدلة واقعية، وأكد مجددًا نفي بلاده لهذه المزاعم، واصفًا إياها بالتزوير الشنيع.

وأكد الوزير الروسي إصرار بلاده على نزع السلاح وتطهير أوكرانيا من “النازيين” وحماية الناطقين بالروسية هناك.

يذكر أن كييف نفت مرارًا أن تكون هذه هي المشكلات الحقيقية، وقالت إنها الذرائع الكاذبة ذاتها التي قدمها الرئيس فلاديمير بوتين لشن هجوم غير قانوني على دولة ديمقراطية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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