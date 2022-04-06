لافروف يتهم الغرب بإثارة هستيريا بشأن ارتكاب جرائم حرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يسعى لإفساد عملية التفاوض مع أوكرانيا من خلال توجيه الاتهامات لبلاده بارتكاب انتهاكات في بوتشا بعد التقدم الذي أحرزته في تركيا الأسبوع الماضي.

واتهم لافروف الغرب بإثارة هستيريا بشأن مزاعم عن ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب، دون تقديم أدلة واقعية، وأكد مجددًا نفي بلاده لهذه المزاعم، واصفًا إياها بالتزوير الشنيع.

وأكد الوزير الروسي إصرار بلاده على نزع السلاح وتطهير أوكرانيا من “النازيين” وحماية الناطقين بالروسية هناك.

يذكر أن كييف نفت مرارًا أن تكون هذه هي المشكلات الحقيقية، وقالت إنها الذرائع الكاذبة ذاتها التي قدمها الرئيس فلاديمير بوتين لشن هجوم غير قانوني على دولة ديمقراطية.

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