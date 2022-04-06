الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعمل على تطوير أسلحة تفوق الأسرع من الصوت.

واشنطن 6 أبريل 2022 (وال) – تعتزم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا تطوير أسلحة تفوق قدرتها الأسلحة الأسرع من الصوت “فرط صوتية”، وذلك في إطار اتفاقهم الأمني الثلاثي المسمى “أوكوس”.

وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أن خطتهم تستهدف تسريع تطوير قدرات متقدمة تفوق القدرات الأسرع من الصوت “فرط صوتية”، ومضادة ومتقدمة للقدرات التي تفوق القدرات الأسرع من الصوت “مضادة للفرط صوتية متقدمة”.

وقالوا إنهم سيعززون التعاون الدفاعي في قضايا مثل الحرب الإلكترونية، بما لا يمكن “الخصوم” من استخدام الطيف الكهرومغناطيسي للحصول على الأفضلية في ساحة المعركة.

وقال مسؤول بريطاني إن التحالف يرغب في مواجهة التهديد الناجم عن مثل تلك الأسلحة التي تستطيع تجنب أنظمة الدفاع الصاروخي التقليدية وتحلق بسرعة أكبر خمس مرات من سرعة الصوت وتطور أسلحتها الخاصة كرادع.

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