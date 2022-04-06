الخارجية التونسية تستنكر تصريحات أردوغان بشأن حل البرلمان

قالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية إنها استغربت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن حل البرلمان التونسي، واعتبرت الأمر تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تمامًا مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين.

وأكدت الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية، أن تصريحات أردوغان لا تتوافق مع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول، وأن تونس بقدر حرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة؛ فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه

جاء بيان الوزارة ردًا على تصريحات الرئيس التركي الذي وصف قرار حل البرلمان بضربة لإرادة الشعب التونسي.

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