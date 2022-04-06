ليبيا نيوز

الخارجية التونسية تستنكر تصريحات أردوغان بشأن حل البرلمان

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية إنها استغربت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن حل البرلمان التونسي، واعتبرت الأمر تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تمامًا مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين.

وأكدت الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية، أن تصريحات أردوغان لا تتوافق مع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول، وأن تونس بقدر حرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة؛ فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه

جاء بيان الوزارة ردًا على تصريحات الرئيس التركي الذي وصف قرار حل البرلمان بضربة لإرادة الشعب التونسي.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك