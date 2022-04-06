البنتاغون: التهديدات على كييف مازالت قائمة رغم انحسار الهجمات

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، جون كيربي إن التهديدات لا تزال تحيط بالعاصمة الأوكرانية كييف، رغم انحسار الهجمات الروسية عليها، والتركيز على الجزء الشرقي والجنوبي من أوكرانيا.

وأشار كيربي إلى أن القوات الروسية انسحبت بعيدًا عن كييف، باتجاه الحدود البيلاروسية، وأكد رصد بعض الوحدات الروسية تعبر الحدود.

وشكك في أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تخلى عن أهدافه وطموحاته في السيطرة على الحكومة الأوكرانية.

وأكد عدم وجود أي تهديد من القوات الروسية للجناح الشرقي للناتو، وقال إن واشنطن جدية بشأن متطلبات الأمن الجماعي، وأن أي اعتداء سيُقابل برد قوي.

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