ليبيا نيوز

مقتل 15 جنديا نيجيريا في هجوم استهدف قاعدة للجيش

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لقي 15 جنديًا نيجيريًا مصرعهم في هجوم شنته عصابات مسلحة في نيجيريا على قاعدة للجيش في ولاية كادونا الشمالية.

وقالت مصادر عسكرية إن الهجوم أسفر عن مقتل 15 جنديا، وإصابة 12 آخرين.

وأشار ضابط في القاعدة الواقعة ببلدة بيرنين جواري إلى أن مسلحين على دراجات نارية استخدموا قذائف صاروخية وأسلحة ثقيلة أخرى خلال الهجوم الذي استمر لأكثر من ساعتين.

وأضاف الضابط أن 11 جنديا قتلوا على الفور، في حين تم نقل 19 مصابًا إلى المستشفيات، لقي 4 منهم حتفهم فيما بعد.

ولفت الضابط إلى أن المهاجمين ليسوا قطاع طرق عاديين، وأنهم استولوا على أسلحة عدة من القاعدة.

يذكر أن أحد الجنود الموجودين في القاعدة أكد تدمير ثلاث عربات عسكرية خلال الهجوم.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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