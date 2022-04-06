مقتل 15 جنديا نيجيريا في هجوم استهدف قاعدة للجيش

لقي 15 جنديًا نيجيريًا مصرعهم في هجوم شنته عصابات مسلحة في نيجيريا على قاعدة للجيش في ولاية كادونا الشمالية.

وقالت مصادر عسكرية إن الهجوم أسفر عن مقتل 15 جنديا، وإصابة 12 آخرين.

وأشار ضابط في القاعدة الواقعة ببلدة بيرنين جواري إلى أن مسلحين على دراجات نارية استخدموا قذائف صاروخية وأسلحة ثقيلة أخرى خلال الهجوم الذي استمر لأكثر من ساعتين.

وأضاف الضابط أن 11 جنديا قتلوا على الفور، في حين تم نقل 19 مصابًا إلى المستشفيات، لقي 4 منهم حتفهم فيما بعد.

ولفت الضابط إلى أن المهاجمين ليسوا قطاع طرق عاديين، وأنهم استولوا على أسلحة عدة من القاعدة.

يذكر أن أحد الجنود الموجودين في القاعدة أكد تدمير ثلاث عربات عسكرية خلال الهجوم.

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