ليبيا نيوز

قائد الجنجويد ينفي اتهامات جرائم الحرب الموجهة إليه

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى قائد ميليشيا الجنجويد السودانية علي عبد الرحمن في أول جلسة له أمام المحكمة الجنائية الدولية عشرات الاتهامات بمسؤوليته عن جرائم حرب خلال الصراع في دارفور، وقال أمام القضاة إنّه بريء من كافة التهم الموجهة إليه.

وكان محاموه قد حاولوا خلال الإجراءات التحضيرية للمحاكمة الادعاء بأنه ليس قائد ميليشيا الجنجويد المعروف باسم علي قشيب، لكن المدعي العام للمحكمة كريم خان أكد أن شهودًا عدة رأوه واستمعوا له وتعرفوا عليه.

وأكد خان على أن يوم المحاكمة بالغ الأهمية لمن ينتظرون العدالة في السودان منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، مشبهًا انتظارهم بالصوم.

 

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قناة 218 الليبية

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