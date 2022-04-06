قائد الجنجويد ينفي اتهامات جرائم الحرب الموجهة إليه

نفى قائد ميليشيا الجنجويد السودانية علي عبد الرحمن في أول جلسة له أمام المحكمة الجنائية الدولية عشرات الاتهامات بمسؤوليته عن جرائم حرب خلال الصراع في دارفور، وقال أمام القضاة إنّه بريء من كافة التهم الموجهة إليه.

وكان محاموه قد حاولوا خلال الإجراءات التحضيرية للمحاكمة الادعاء بأنه ليس قائد ميليشيا الجنجويد المعروف باسم علي قشيب، لكن المدعي العام للمحكمة كريم خان أكد أن شهودًا عدة رأوه واستمعوا له وتعرفوا عليه.

وأكد خان على أن يوم المحاكمة بالغ الأهمية لمن ينتظرون العدالة في السودان منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، مشبهًا انتظارهم بالصوم.

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