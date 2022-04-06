فرنسا تنهي تحضيراتها لإجلاء المدنيين من ماريوبول

قالت الحكومة الفرنسية إنها أنهت في 6 أبريل الجاري التحضيرات اللازمة كافة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول في دونباس.

وأشارت باريس إلى أنها تنتظر موافقة موسكو من أجل بدء عملية إجلاء المدنيين من المدينة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، غابرييل أتال، استعراض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطوط العريض لهذه المبادرة؛ من أجل إجراء عملية تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة، وتفسح المجال للمدنيين الراغبين في مغادرتها للخروج منها.

وأوضح المتحدث أن العملية تم التخطيط لها بشكل كامل، ولم يتبقَ سوى الحصول على موافقة السلطات الروسية للبدء فيها.

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