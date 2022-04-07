روسيا تنجح في سداد بعملتها المحلية "الروبل" ديناً اقترضته بالدولار .

موسكو 6 ابريل 2022 م (وال) ــــ أعلنت وزارة المالية في روسيا، اليوم الأربعاء، أنه تم تسديد قيمة قروضا ً أجنبية لسندات مقوّمة بالدولار، بعملتها المحلية “الروبل” بعدما رفض مصرف مراسَل إتمام أوامر الدفع .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان أصدرته الوزارة قالت فيه أنها (أضطرت إلى تسديد مبلغ قدره 649.2 مليون دولار لدائنين أجانب بالروبل، في حلقة جديدة من سلسلة محاولات روسيا تجنّب التخلف عن تسديد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية) الواسعة النطاق التي فُرضت عليها ردا على غزو أوكرانيا،

وجاء في البيان أن (مصرفا أجنبيا رفض تنفيذ توجيهات) بدفع مبلغ بقيمة 649.2 مليون دولار يستحقّ في الرابع من أبريل ، ما اضطرّ الوزارة إلى الاستعانة بمؤسسة مالية روسية لإجراء الحوالات اللازمة بعملة الاتحاد الروسي) .

ونجحت روسيا طوال عدّة أسابيع في درء خطر التخلّف عن تسديد الديون، إذ أتاحت الخزانة الأميركية استخدام عملات أجنبية تملكها موسكو في الخارج لدفع ديون خارجية. غير أن الوزارة الأميركية أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها لن تسمح من الآن فصاعدا لروسيا بتسديد ديونها بدولارات مودعة في مصارف أميركية .

واتّخذ هذا القرار في الرابع من أبريل الجاري، أي عند انتهاء مهلة تسديد سند بقيمة ملياري دولار تحصلت عليه روسيا في 2012 .

وقبل انقضاء هذه المهلة، كانت روسيا قد عرضت على الدائنين أن تعيد شراء سندات الدين منهم وتدفع لهم مسبقا بالروبل، ما يسمح للدائنين الروس بالحصول على أموالهم من دون تعقيدات مرتبطة بالعقوبات ويوفّر على السلطات الدفع بالدولار .

وبموجب العقوبات الغربية التي اتّخذت ردّا على هجوم روسيا على أوكرانيا، نمّ تجُمّيد الاحتياط الروسي للعملات المودعة في الخارج والمقدّر بحوالى 300 مليار دولار .

…(وال)…