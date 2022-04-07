كردستان العراق تتهم إيران بإسقاط 3 صواريخ في أربيل

سقطت 3 صواريخ -الأربعاء- قرب مصفاة نفطية بمحيط مدينة أربيل دون خسائر تُذكر أو أضرار- حسب ما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب بالإقليم التابع للجمهورية العراقية.

وأُطلقت الصورايخ الثلاثة من منطقة الحمدانية الواقعة في محافظة نينوى، شمالي العراق-وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن السلطات المحلية بالإقليم، فيما قالت مصادر حكومية لوكالة رويترز إن المنشأة النفطية التي سقطت قربها الصواريخ ترجع ملكيتها لرجل الأعمال الكردي “باز كريم برزنجي”، رئيس شركة “كار غروب” للطاقة، مضيفةً أن صواريخ إيرانية قد استهدفت منزله في شهر مارس المنصرم.

وتجدر الإشارة إلى أن شهر مارس الماضي شهد أيضاً إطلاق إيران لـ10 صواريخ باليستية أو يزيد على أربيل في هجوم يعد الأول على العاصمة الإدارية لإقليم كردستان العراق، فيما اعتبر حينها بأن القصف يستهدف الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها في المنطقة.

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