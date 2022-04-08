نائب رئيس المجلس الرئاسي (عبد الله اللافي) يلتقي عدداً من المترشحين للانتخابات الرئاسية.

طرابلس 7 ابريل 2022 م (وال) – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ظهر اليوم الخميس، بطرابلس عدداً من المترشحين للانتخابات الرئاسية، لبحث مستجدات الأزمة السياسية في البلاد.

وأكد اللافي خلال اللقاء، التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، تحقيقاً لرغبة أكثر من مليونين وثمانمائة ألف ناخب قيدوا أسمائهم في سجلات مفوضية الانتخابات.

كما أوضح النائب للحضور وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع، ولديه القدرة على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها.

وأكد المترشحون للانتخابات الرئاسية، خلال اللقاء ، دعمهم لكل الخطوات التي يقوم بها المجلس الرئاسي، لضمان اجراء الانتخابات التي تقود لاستقرار البلاد، وعبروا عن رغبتهم في إجراء انتخابات نزيهة، وفق إطار قانوني متوافق عليه من الجميع.

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