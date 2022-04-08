رئيس ديوان المحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا وعدد من المسؤولين يستعرضون في اجتماع بطرابلس احتياجات الهيئة ومستشفى طرابلس المركزي .

طرابلس 7 ابريل 2022 (وال)- عقد بمقر الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا اجتماعا ضم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا احتيوش فرج احتيوش تم خلاله استعراض ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بعمل الهيئة و مستشفى طرابلس المركزي .

كما حضر الاجتماع مدراء الإدارات والمكاتب ومدير عام مستشفى طرابلس المركزي ومدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة وعدد من موظفي جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية .

وعقب الاجتماع قام رئيس الديوان ورئيس الهيئة بجولة تفقديه لمرافق الهيئة وبعض مرافق المستشفى استمعا خلالها الى شروح حول احتياجات المرفقين .

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