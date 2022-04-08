وزير المالية ( خالد المبروك ) يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في السعودية ويعقد عدد من الاجتماعات الثنائية على هامشها .

جده 7 ابريل 2022 (وال)- شارك وزير المالية ” خالد المبروك عبد الله ” في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي بدأت أعمالها اليوم الخميس بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية .

ويشارك في هذه الجلسة محافظي البنوك المركزية في الدول العربية المساهمة بالهيئات المالية العربية.

كما يشارك السيد الوزير في إجتماعات مجالس محافظي الهيئات المالية العربية التي يشغل فيها مهام محافظ دولة ليبيا وهي ، إجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء والاقتصادي والاجتماعي واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا واجتماع مجلس الإشراف على الحساب الخاص بتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة .

وعقد الوزير على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية اجتماعات مع رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين لبعض الهيئات المالية العربية والتي شملت ، الاجتماع مع مدير عام صندوق النقد العربي ، و مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي و مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية و مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الإنماء الاقتصادي.

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