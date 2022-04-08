(وال – بنغازي): جهاز الحرس البلدي بنغازي يواصل حملاته التفتيشية لمراقبة ارتفاع أسعار الخضروات في المحال التجارية.

بنغازي 07 ابريل 2022 م (وال) – أطلق جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، بالتعاون مع جهاز الظواهر السلبية أكبر حملة تفتيشية وضبط الأسعار على الأسواق المحلية والمحال التجارية داخل المدينة، تم خلالها ضبط مخالفات عديدة في ضبط الأسعار الخضروات والفواكه وعدم التقييد والالتزام بالأسعار المحددة .

قال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي الملازم أول ” محمد العبيدي ” في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية إن هذه الحكلة هي أكبر حملة تفتيشية رقابية تشهدها المدينة منذ بداية شهر رمضان ، وتم خلالها ضبط العديد من المخالفات التي ارتكبها أصحاب هذه المحال والتي تنوعت بين متاجرة دون ترخيص ، وعدم الالتزام بالسقوف السعريه

وأوضح ” العبيدي ” أن هذه الحملة شملت جميع الأسواق التجارية، وأسواق الخضار والفواكه والمولات داخل مدينة بنغازي، مشيرا إلى أن القائمين على الحملة نفذوا القانون دون النظر إلى ملكية هذه المحلات أو شهرتها وتحويلهم إلى تحقيق المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد “العبيدي ” على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات القانونية المترتبة عليهم، لافتا إلى أن الرقابة مستمرة عالي كافة المحال التجارية، والأسواق المحلية تنفيذا لتعليمات رئيس جهاز الحرس البلدي العقيد ” فرج العقوري ” بتكثيف الأعمال الرقابية وذلك للمحافظة على السقوف السعريه وإتباع الإجراءات الرسمية والقانونية.

وأشار إلى أنه تم تكليف عناصر من كافة أقسام الفرع وإخضاعهم لدورات تدريبيه لغايات التفتيش والرقابة وحل الأزمات الاقتصادية، ذلك لرفع من مستوي الأداء الأمثل داخل المدينة مشيرا الى انه تم تكثيف الجولات الرقابية من 2- 3 جولات بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وكشف مسؤول الحرس البلدي أن الجهاز كلف من عناصره متسوقين غير معروفين (متخفيين) لمراقبة الأسواق ومدى التزام التجار بالأسعار المحددة، مؤكدا أن الحفاظ على أسعار السلع الأساسية في المدينة وجعلها في متناول اليد هو حجر الأساس.

وأرجع ” العبيدى ” أسباب ارتفاع معدل ارتفاع الأسعار في ليبيا إلى عدة أسباب خارجية وداخلية، أبرزها الظروف الدولية التي يمر بها العالم والتي تأثرت بها ليبيا كبقية دول العالم اجمع، بالإضافة الى موجه الصقيع التي ضربت المزروعات في الفترة الأخيرة ووقف تصدير السلع الغذائية، مبينا أن رئيس جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي يقوم بجهود لاتخاذ قرارات ضبط الأسعار بالرقابة المكثفة بتعاون كافة الأجهزة الأمنية للحد من استغلال وجشع بعض التجار.

وأختتم رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي الملازم أول ” محمد العبيدي ” تصريحه لـ (وال) بدعوة المواطنين إلى رفع البلاغات عبر الأرقام المتوفرة التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الملاحظات، والتي يتم التعامل معها في حينه.

يشار أن أسواق المواد الغذائية والخضروات في مختلف المناطق والمدن الليبية شهدت منذ بداية شهر رمضان، ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضروات والفواكه، وسط مناشدات المواطنين بضرورة تدخل جهاز الحرس البلدي، والجهات الأمنية لإنهاء معاناة المواطنين، لتطلق الأجهزة المختصة عدة حملات لإنهاء أزمة ارتفاع الأسعار بأغلبية المدن الليبية..

(وال -بنغازي)