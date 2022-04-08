بريطانيا تؤكد انسحاب روسيا من شمال أوكرانيا

أكدت المخابرات العسكرية البريطانية انسحاب القوات الروسية من شمال أوكرانيا بشكلٍ كامل.

وقالت، في تغريدة نشرتها على تويتر، إن القوات الروسية الموجودة في الشمال عادت إلى روسيا البيضاء وروسيا.

وتوقعت قيام روسيا بنقل بعض هذه القوات باتجاه شرق أوكرانيا من أجل القتال في دونباس، وأشارت إلى أن عملية إعادة انتشار القوات الروسية في شمال أوكرانيا ستَستغرق أسبوعًا على أقل تقدير.

وأوضحت أن القصف الروسي على مدن شرق وجنوب أوكرانيا لا يزال مستمرًا، وأن القوات الروسية تقدمت جنوبًا انطلاقًا من مدينة إيزيوم التي لا تزال تحت سيطرتها.

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