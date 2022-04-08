اليابان تطرد 8 دبلوماسيين روس من أراضيها

أعلن مصدر مسؤول في الخارجية اليابانية قيام بلاده بطرد ثمانية دبلوماسيين روس من البلاد، ردًا على التصرفات الروسية في أوكرانيا.

وقال المصدر ذاته إن روسيا قامت بقتل عددٍ من المدنيين الأوكرانيين خلال الحرب التي تشنها على أوكرانيا، مما دفع بلاده لاتخاذ هذا القرار.

وأشار إلى وجود مسؤولين تجاريين عدة بين الدبلوماسيين المطرودين، دون أن يكشف عن أسمائهم، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم طرد السفير الروسي في اليابان ميخائيل جالوزين.

يذكر أن روسيا نفت مرات عدة الاتهامات الموجهة إليها بقتل مدنيين في أوكرانيا خلال عمليتها العسكرية الخاصة فيها.

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