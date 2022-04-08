ليبيا نيوز

أوكرانيا تقدر التكلفة اليومية للحرب بـ 86 مليون دولار

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال إن تكلفة الحرب تصل إلى 86 مليون دولار يوميًا, مضيفًا أن محصول الحبوب هذا العام من المرجح أن يقل 20% عن مستواه العام الماضي بسبب تقلص المساحة المزروعة.

وأشار شميكال إلى أن كييف لديها مخزون كبير من الحبوب والزيوت النباتية ويمكنها توفير الطعام لسكانها، وقال إن هناك نقصا في الوقود للمزارعين، لكن أوكرانيا تعرف كيف تزودهم بالوقود، بحسب تعبيره.

وكشف شميكال عن تطلع أوكرانيا للحصول على تمويل من الأصول الروسية المجمدة عالميًا لتعويض الخسائر.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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