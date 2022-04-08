أوكرانيا تقدر التكلفة اليومية للحرب بـ 86 مليون دولار

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال إن تكلفة الحرب تصل إلى 86 مليون دولار يوميًا, مضيفًا أن محصول الحبوب هذا العام من المرجح أن يقل 20% عن مستواه العام الماضي بسبب تقلص المساحة المزروعة.

وأشار شميكال إلى أن كييف لديها مخزون كبير من الحبوب والزيوت النباتية ويمكنها توفير الطعام لسكانها، وقال إن هناك نقصا في الوقود للمزارعين، لكن أوكرانيا تعرف كيف تزودهم بالوقود، بحسب تعبيره.

وكشف شميكال عن تطلع أوكرانيا للحصول على تمويل من الأصول الروسية المجمدة عالميًا لتعويض الخسائر.

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